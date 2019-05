Pronostic Nice Monaco : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté dans le derby entre Nice et Monaco

La 38et dernière journée de Ligue 1 nous offre le derby de la Côte d'Azur entre Nice et Monaco. Le club princier a fait une très bonne opération dans le cadre du maintien en s'imposant face à Amiens le week-end dernier (2-0). Les Monégasques possèdent une différence de buts très favorable par rapport à Caen et devraient donc se maintenir dans l'élite. Ce succès précieux face aux Picards permet aux hommes de Jardim d'être plus relâchés avant leur court et difficile déplacement à l'Allianz Arena. Ce match s'annonce ouvert entre deux équipes qui n'ont plus rien à perdre.

De son côté, Nice a été lourdement battu à Saint-Etienne samedi dernier (3-0) mais le score est flatteur pour les Verts. Les Aiglons ont manqué d'efficacité face à Ruffier et ont payé cher l'absence de la défense centrale habituelle Hérelle-Dante. Vieira retrouve son axe fort derrière et devrait voir ses attaquants avides de marquer dans ce derby. Pour cette rencontre, nous partons sur le pari "Les deux équipes marquent" qui est passé lors des 3 dernières confrontations entre les 2 équipes.