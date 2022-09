Pronostic Nice Monaco : analyse, cotes et pronos du match de Ligue 1 + 100€ DIRECT offerts !

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur Nice - Monaco

Une équipe niçoise en reconstruction

Monaco sur courant alternatif

De la qualité offensive de chaque côté

Les compos probables pour Nice - Monaco :

Un match à but dans ce derby de la Côte d'Azur ?

Grâce à un dernier match fou à Reims, Nice a arraché une place européenne en mai dernier. Le club azuréen, propriété du milliardaire Ratcliffe, fait les choses une par une depuis l’arrivée du britannique et vise la Ligue des Champions dans 2 ans. Suite au départ de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain, les dirigeants ont rappelé un ancien de la maison, Lucien Favre. Le technicien suisse avait réalisé un excellent travail lors de son premier passage sur la Côte d’Azur. L’ancien coach de Dortmund doit en revanche peu apprécié l’entame de ses protégés. En effet, le GYM n’a remporté qu’une seule rencontre depuis le début du championnat et a souffert pour se qualifier pour la phase de groupe de Conference League face au Maccabi Tel Aviv. Les Aiglons ont lancé leur saison par deux matchs nuls face à Toulouse et Strasbourg (1-1). Ensuite, Nice a été battu par Marseille (0-3) et plus surprenant à Clermont (1-0). Mercredi, les hommes de Favre ont profité de deux penaltys à Lille pour décrocher 3 points précieux (1-2).De son côté, Monaco montre une nouvelle fois ses difficultés en début de saison. Très performant dans les dernières lignes droites, le club de la Principauté connaît régulièrement des départs poussifs. C’est une nouvelle fois le cas puisque l’ASM n’a pas réussi à se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des Champions et se trouve seulement en 16position de la L1, juste derrière... Nice. Monaco avait pourtant remporté son match de la 1journée à Strasbourg (1-2) mais a depuis connu plusieurs désillusions face à Rennes (1-1) et Lens (1-4). Les hommes de Clement ont livré une très belle prestation au Parc des Princes face au PSG dimanche dernier (1-1). Mais cette performance est restée sans lendemain puisque l’ASM s’est fait surprendre en milieu de semaine par Troyes (2-4) à Louis II, dans une rencontre pourtant idéalement lancée avec l’ouverture du score de Maripan. L’exclusion du Chilien quelques minutes plus tard a totalement changé le cours de la rencontre pour des Monégasques pas vernis par l'arbitrage depuis le début de saison.Cet été, le club niçois a enregistré les arrivées de Kasper Schmeichel, d’Aaron Ramsey, de Mattia Viti, du roumain Ilie ou de Nicolas Pépé. Dans les dernières heures du mercato, le club a notamment effectué un échange avec Rennes entre Gouiri, qui montrait clairement qu'il ne voulait plus jouer avec Nice et Laborde en bisbille avec Génésio. Le Gym a donc reconstitué l’attaque prolifique du MHSC avec le duo Laborde – Delort qui avait affolé les défenses de Ligue 1 pendant plusieurs mois. Pour ce match, Lemina sera encore suspendu. En face, le club de la Principauté sera privé de Volland et Boadu blessés, tandis que Maripan est suspendu. En revanche, les recrues Minamino et Embolo et l'excellent international Wissam Ben Yedder sont bien disponibles. Celui-ci n'a pas encore trouvé le chemin des filets cette saison en Ll (1 but en barrage de C1) et il est attendu au tournant face à une équipe contre qui il a déjà marqué 12 fois dans sa carrière. Un record dans l'histoire de l'élite.: Schmeichel - Viti, Todibo, Dante - Atal, Thuram, Beka Beka, Bard - Ramsey - Pépé (ou Laborde), Delort.: Nübel - Vanderson, Disasi, Badiashile, Caio Henrique - Diatta, Fofana, Camara, Golovin - Embolo, Ben Yedder.Ces deux équipes n'ont pour l'instant pas donné pleinement satisfaction au niveau des résultats. Souvent capables du meilleur comme du pire, elles ont par contre de belles qualités offensives de chaque côté. Notamment, cette équipe de Monaco qui a toujours marqué cette saison. Problème, les joueurs du Rocher n'ont réalisé aucun clean sheet pour le moment et cela pourrait encore être le cas dimanche soir dans une rencontre qui devrait sans doute être animée. Les 7 premiers matchs de Monaco cette saison ont donné lieu à des buts marqués des 2 côtés. Delort (2 buts en 5 matchs de L1), qui retrouve avec plaisir son ami Laborde, pourrait fêter cela par un but.Retrouvez le Pronostic Nice Monaco encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !