Pronostic Nice Metz : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Nice en chasse-patate face à Metz !

L'OGC Nice a montré deux visages totalement différents cette semaine. Conquérants à l'Allianz Riviera face à Angers (3-1), les Aiglons se sont montrés vulnérables à Geoffroy-Guichard face à l'AS Saint Etienne (4-1). Pour le match de milieu de semaine face aux Verts, les Azuréens étaient privés de leur défense centrale, composée habituellement de Dante et Hérelle. Pour ce match face à Metz, le Brésilien sera présent (retour de suspension) et apportera toute son expérience. Quatorzième de Ligue 1, le club est en chasse-patate derrière ce groupe d'équipes qui compte entre 24 et 26 points, et devant la zone rouge. La bonne nouvelle pour Vieira vient de son attaquant danois Dolberg, buteur lors de chacune des 3 dernières rencontres.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Metz a glissé dans la zone de relégation suite à sa défaite concédée à domicile mercredi face à Rennes (0-1). Les Grenats ont livré une nouvelle fois une bonne prestation mais paient leur manque d'efficacité. Offensivement, les Messins sont trop dépendants du rendement de leur buteur Diallo, 9 réalisations depuis le début de saison. Les hommes de Vincent Hognon sont sur une série de 6 matchs sans victoire avant ce difficile déplacement sur la Côte d'Azur. Revanchards après leur défaite à Saint-Etienne, les Niçois devraient élever leur niveau de jeu pour prendre le meilleur sur des Messins luttant pour éviter la relégation.