Pronostic Nice Maccabi Tel Aviv : Analyse, cotes et prono du barrage retour de Ligue Europa Conférence

L'Olympiakos s'en sort face à l'Apollon Limassol

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Nice Maccabi Tel Aviv :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Début de saison très compliqué pour l’OGC Nice battu à Tel-Aviv à domicile et qui n'a pris que 2 points sur les 3 premières journées de Ligue 1. Défait par Clermont en Auvergne dimanche 1-0 avec un onze remanié, Nice avait fait deux matchs nuls (1-1 à chaque fois) sur ses 2 premiers matchs : chez le promu Toulouse et à domicile face à Strasbourg. En Israël, où il n'est jamais facile de l'emporter, Nice avait sorti un grosse première mi-temps mais n'avait pas su concrétiser ce gros temps fort. Et ce qui devait arriver arriva, le Maccabi, poussé par un stade qui a repris confiance au retour des vestiaires, a scoré par l'ancien de la Juve Perica.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Champion d'Israël en 2019 et 2020 mais seulement 3la saison passée, le Maccabi Tel Aviv a quelques joueurs de talent : Perica donc, la star du pays Zahavi, une autre grande figure de la sélection israélienne Nir Bitton (ex-Celtic) et le gardien Peretz qui a sorti de belles parages à l'aller. Vainqueur 5-0 d'un promu ce week-end, le Maccabi est en confiance mais à l'extérieur, il n'aura pas le soutien de tout un stade comme à l'aller. Ultra-dominé en 1mi-temps la semaine dernière, les Israéliens pourraient s'incliner si Nice récupère un peu de sa réussite de la saison passée.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 200€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nice Maccabi Tel Aviv détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !