Pronostic Nice Lyon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Lyon sur sa lancée à Nice !

L'OGC Nice a connu une sévère désillusion sur le terrain de Lille vendredi dernier (4-0). Les Aiglons occupent la 9e place à seulement 3 points du quatrième Saint-Etienne mais Patrick Vieira, coach des azuréens, est confronté à des problèmes d'effectif et n'a pas vu arriver l'attaquant tant désiré depuis le départ de Balotelli. L'ancien Gunner s'attend à un match compliqué face aux Lyonnais malgré le succès obtenu à l'aller au Groupama Stadium (1-0) qui fut son premier en Ligue 1 en tant que coach. De son côté, l'Olympique Lyonnais est dans une forme exceptionnelle et reste sur 5 victoires consécutives dont deux prestigieux face à Saint-Etienne et au PSG. Symbole de ce renouveau, Moussa Dembélé a inscrit 5 buts lors des 6 dernières rencontres. La bande à Genésio se déplace à Nice avec de fortes ambitions et veut confirmer ses bonnes dispositions. L'an passé, l'OL était venu s'imposer facilement à l'Allianz Arena (5-0). En milieu de semaine, les Lyonnais se sont imposés avec maîtrise à Guingamp et ont validé leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France. Face aux Bretons, "Pep" Genésio a aligné une équipe remaniée et a préservé les cadres Depay, Aouar, Dubois ou Traoré. Pour ce match, nous voyons des Lyonnais euphoriques s'imposer sur la pelouse niçoise.