Pronostic Nice Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice – Lyon : dynamiques contraires

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Nice - Lyon :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche du samedi soir en Ligue 1 oppose l’OGC Nice à l’Olympique Lyonnais. Cette opposition entre deux formations ambitieuses au départ de la saison met aux prises deux dynamiques opposées. En effet, les Aiglons vivent une première partie compliquée. Eliminé de l’Europa League, Nice végète dans le ventre mou du classement, loin des objectifs initiaux. Patrick Vieira n’a pas survécu à cette spirale négative et a été remplacé par le Roumain Ursea. Les Niçois étaient sur une terrible série de 8 matchs sans la moindre victoire (7 défaites et 1 nul) avant mercredi et s'étaient même inclinés à domicile face à la lanterne rouge dijonnaise (3-1) dans cette période. En milieu de semaine et malgré leur infériorité numérique, les Aiglons se sont imposés aux Costières face à Nîmes (2-0) et ont mis fin à cette terrible série de résultats négatifs. La sévère blessure de Dante, taulier et âme de cette équipe, a certainement eu des répercussions plus importantes que ne l’imaginaient les supporters niçois.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Olympique Lyonnais a connu un départ poussif, certainement perturbé par les velléités de départ de plusieurs cadres. Au final, la majeure partie de l’effectif est restée et le club lyonnais tourne à plein régime depuis la clôture du mercato. Le week-end dernier, les Lyonnais ont réussi une excellente opération en s’imposant au Parc des Princes face au PSG (1-0). En revanche, les Rhodaniens se sont contentés d’un nul face à Brest (2-2) en milieu de semaine. Rudi Garcia semble avoir trouvé son XI titulaire avec un trio offensif composé de Depay, Toko Ekambi et de Kadewere, qui se montrent tour à tour décisifs. L’OL est seulement engagé en Ligue 1 et possède un effectif de premier plan pour lutter avec Paris, Lille ou l’OM pour le titre. Dans une saison plus ouverte que jamais, les Lyonnais possèdent certainement l’effectif le plus concurrentiel des équipes visant le titre. En pleine forme (5 victoires, 1 nul sur ses 6 derniers matchs), Lyon devrait s’imposer face à des Niçois dans le dur.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecRetrouvez le Pronostic Nice Lyon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !