Pronostic Nice Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice se reprend face à Lorient

Nice est-il en train de perdre pied ? Passé de la 2à la 5place en quelques semaines, le Gym ne veut pas tout gâcher. Surtout, la grosse défaite (3-0) concédée à Bollaert la semaine passée face à un Lens longtemps à 10 contre 11 a énervé Christophe Galtier. Depuis l'arrivée du coach champion de France en titre, Nice n'a jamais perdu deux fois consécutivement, ce qui est une donnée à prendre en compte. Et même si lesn'ont pris qu'1 point sur les 2 dernières journées de L1, celui pris face à un Rennes en grande forme il y a 15 jours (1-1) avait confirmé le mieux du Gym à domicile. En difficultés en début de saison dans son antre, Nice reste sur 4 victoires et 1 nul à la maison toutes compétitions confondues. Ayant une finale de Coupe de France à jouer, les Aiglons veulent d'abord se reprendre en championnat et la réception de Lorient pourrait être une bonne opportunité pour cela.

16au classement, Lorient joue le maintien et vient d'ailleurs de remporter un match très important face à un concurrent direct. Vendredi dernier, les Morbihannais ont en effet battu l'AS Saint-Etienne sur le score de 6-2 après avoir pourtant été menés 2-0. Un résultat bon pour la confiance des Lorientais, battus sévèrement au Parc (5-1) lors du match précédent. Le problème de Lorient cette saison c'est ses difficultés à l'extérieur. Pire équipe de Ligue 1 loin de ses bases, le club affiche un bilan de 2 victoires, 5 nuls et 9 défaites en 16 déplacements. De nouveau bien dans son stade et sans doute très remontés par leur entraîneur, les Niçois pourraient repartir de l'avant ce dimanche.