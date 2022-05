Pronostic Nice Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice ne lâche rien face à Lille

Battu la semaine passée par Nantes en finale de la Coupe de France (1-0), Nice a connu une entame laborieuse en milieu de semaine face à l’AS Saint-Etienne. Menés de 2 buts à la pause, les Aiglons ont ensuite profité des largesses défensives stéphanoises pour décrocher un succès (4-2) très important dans l’optique de la course aux places européennes. L'ancien Lillois Bard puis l’ancien Montpelliérain Andy Delort ont sonné la révolte en inscrivant un doublé face aux Verts, avant que Boudaoui ne se rachète de la main ayant coûté le penalty en finale, même si celle-ci était involontaire et qu'il est difficile de lui en vouloir. Delort (6 buts sur les 8 derniers matchs) est le seul attaquant niçois à marquer des buts en cette fin de saison, Dolberg et Gouiri étant aux abonnés absents. Ces 3 points permettent à Nice d’occuper la 4place de Ligue 1, qui lui permettrait de disputer l'Europa League lors de la saison prochaine. En championnat, les hommes de Galtier auront parfaitement négocié leurs oppositions face aux mal classés puisqu’ils viennent consécutivement de battre Troyes, Bordeaux et Saint-Etienne. Pour aborder cette dernière ligne droite, Galtier va récupérer l'un des meilleurs Niçois de la saison, Kephren Thuram.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Lille n’a pas su enchaîner après son titre de champion. L’architecte de ce succès, Christophe Galtier est donc parti rejoindre Nice, et a été remplacé par Jocelyn Gourvennec. L’ancien coach de Bordeaux ou Guingamp n’a pas su imposer sa patte sur le jeu des Dogues. Dixième de Ligue 1, le LOSC va connaître un été agité puisqu’en plus du départ probable de son coach, les convoités Renato Sanches, Sven Botman et Jonathan David devraient quitter le club. Pas au mieux, les Nordistes n’ont remporté qu’une seule rencontre lors des 7 dernières disputées, face à Strasbourg. Humilié à Troyes (3-0), Lille s’est incliné contre Monaco le week-end dernier (1-2). En 2022, le canadien Jonathan David n’a marqué qu’une seule fois, alors qu’il avait inscrit 16 buts en L1 lors de la 1partie de saison. Déterminé à accrocher une place européenne et revigoré par sa seconde période face à St Etienne, Nice devrait prendre le dessus sur une équipe lilloise déjà tournée vers la saison prochaine et privée notamment de Renato Sanches, Xeka, Botman et Benjamin André.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuit- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nice Lille encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !