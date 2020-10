Pronostic Nice Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille sur sa lancée à Nice

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Nice - Lille :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Engagés en Europa League en milieu de semaine, Nice et Lille ont connu des fortunes diverses. Le club azuréen se déplaçait chez une solide formation allemande et a été largement battu par le Bayer Leverkusen (6-2). En Ligue 1, sans se montrer brillants, les hommes de Vieira occupent la 4place du classement. Les Niçois restent sur trois matchs sans défaite et se sont notamment imposés face à Nantes et contre l’AS Saint Etienne avec pas mal de réussite. Ambitieux en début de saison, Nice a recruté plusieurs éléments dont l’international espoir Amine Gouiri. L’ancien lyonnais est la révélation de ce début de saison et a déjà marqué 7 buts depuis la reprise, toutes compétitions confondues et sélections comprises.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Lille réalise un excellent départ sur tous les tableaux. En Europa League, les Nordistes sont allés s’imposer en République tchèque face au Sparta Prague. Les hommes de Galtier ont parfaitement profité de l’expulsion rapide d’un joueur tchèque pour l’emporter largement (1-4). L’international turc Yazici s’est mis en évidence avec un triplé. En Ligue 1, la bande à Galtier est leader du championnat avec 2 points d’avance sur le PSG. Les Nordistes sont toujours invaincus avec un bilan de 5 victoires et 2 nuls. Le week-end dernier, dans le derby du Nord, les Lillois ont surclassé leur voisin lensois (4-0). Le LOSC possède la meilleure défense du championnat et a marqué au moins un but par rencontre. Pour cette affiche, Lille devrait accrocher au moins un point à Nice dans une rencontre avec moins de 4 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Nice Lille détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !