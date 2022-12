Pronostic Nice Lens : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens ne perd pas le rythme à Nice

Suite au départ de Christophe Galtier au Paris Saint Germain, les dirigeants niçois ont décidé de rappeler un ancien de la maison, Lucien Favre. Le technicien suisse a connu une entame délicate pour son retour dans le Sud de la France. Proche d’être débarqué lors de la première trêve internationale, l’ancien coach du Borussia Dortmund a su relancer les Aiglons. En effet, les Niçois ont remporté leur groupe de Conference League et disputeront donc directement les 8e de finale. Ensuite, le Gym a fini sur une bonne dynamique en Ligue 1 avec un nul contre Nantes (1-1) et surtout avec deux succès face à Troyes (3-2) et contre Brest (1-0). Lors de cette bonne série, l’ancien monégasque Diop s’est signalé avec plusieurs passes décisives pour ses coéquipiers. Offensivement, la formation azuréenne possède un potentiel intéressant avec les Delort, Laborde, Diop, ou Pepe. En vue de préparer ce match, l’OGC s’est imposé contre le Standard Liège (4-1) avant de s’incliner face à Gérone (1-2) et l’Atalanta Bergame (0-3).chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Racing Club de Lens est sur la lignée de ce qu’il a produit depuis qu’il a retrouvé la Ligue 1. En effet, après avoir été proche d’accrocher une place européenne lors de ses deux premières saisons, le club nordiste est actuellement le dauphin du Paris Saint Germain avec 5 points de retard sur l’ogre parisien, mais surtout avec 5 unités d’avance sur Rennes. Le bilan des hommes de Franck Haise est exceptionnel avec une seule défaite concédée depuis l’entame du championnat face à Lille dans le derby du Nord. Depuis cette défaite, les Sang et Or se sont montrés intraitables en signant 5 succès consécutifs. A quelques jours du choc face au PSG, Lens va tout faire pour conserver sa bonne dynamique. Pour cela, Franck Haise compte sur ses hommes forts que sont le Belge Openda, l’attaquant Sotoca, le défenseur autrichien Danso ou le portier Samba. Depuis sa victoire face à Clermont à Bollaert, le Racing a remporté ses 3 matchs amicaux lors de la coupure internationale face à Montpellier, Le Havre et Reims. En pleine confiance, Lens semble en mesure de prendre un point lors de ce déplacement à Nice.- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à joueravecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nice - Lens encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !