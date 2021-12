Pronostic Nice Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice éloigne Lens

Nice et Lens font partie des formations qui réalisent une bonne première partie de saison et qui luttent pour les places européennes. Le club azuréen a plutôt bien lancé ce nouvel exercice mais a ensuite connu des défaites surprenantes sur son parcours comme celles contre Lorient, Troyes ou Metz, des formations luttant pour le maintien. De plus, les hommes de Galtier se sont fait surprendre à domicile par deux équipes en forme, Montpellier (0-1) et Strasbourg (0-3). L'ancien coach lillois déplore ces dernières prestations à domicile et espère que ses hommes repartiront de l'avant lors de la réception de Lens. Lors de la dernière journée de championnat, les Aiglons sont allés chercher une très belle victoire au Roazhon Park face au Stade Rennais (1-2) alors dauphin du PSG. Ce succès a permis à Nice de revenir aux portes du podium et de raviver ses ambitions de Ligue des Champions. Pour cela, Galtier peut s'appuyer sur un potentiel offensif impressionnant avec les Gouiri, Dolberg, Kluivert, Stengs ou Andy Delort. L'ancien Montpelliérain a été une nouvelle fois décisif le week-end dernier en Coupe de France lors du succès compliqué obtenu face à Cholet (0-1).

A l'instar de Nice, Lens a connu une qualification loin d'être simple face au Stade Poitevin. Un but de Ganago a permis aux Sang et Or de décrocher leur place en 16de finale de la CDF où ils retrouveront Lille pour un derby du nord. Auteur d'une excellente saison dernière en tant que promu, le Racing est parti sur les mêmes bases lors de l'entame de saison, se retrouvant pendant plusieurs journées comme le dauphin du PSG. Cependant, depuis quelques semaines, les Lensois connaissent un coup de moins bien caractérisé par 5 journées sans le moindre succès. Largement battu à Brest (0-4), Lens a ensuite partagé les points avec Angers (2-2), Clermont (2-2) et le Paris Saint-Germain (1-1). La dernière journée de Ligue 1 reste en travers de la gorge de Franck Haise qui n'a guère apprécié la prestation de ses hommes à Nantes. En effet, partis pied au plancher, les Nordistes ont rapidement pris les commandes du match pour mener de deux buts avant de s'effondrer en seconde période et de permettre aux Canaris de s'imposer (2-3). Marqué par ce revers et sur une série de 5 matchs sans victoire en L1, Lens pourrait subir une nouvelle désillusion face à une équipe niçoise relancée par son succès à Rennes.