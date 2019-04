Pronostic Nice Guingamp : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Nice - Guingamp : les défenses prennent le dessus !

L’OGC Nice a certainement dit adieu à ses derniers espoirs d’Europe en s’inclinant contre Caen la semaine passée. Les Aiglons ont manqué de réalisme contre des Normands qui ont su mettre au fond leur seule occasion du match. Avec 6 points de retard sur l’OM et 8 sur l’AS Saint-Etienne, Nice ne devrait pas jouer l’Europe. Cependant, les hommes de Vieira veulent bien figurer et terminer dans le premier tiers du classement. 11 des 12 dernières rencontres des Niçois ont vu qu’une seule équipe marquer ou le match se terminer sur un score vierge (0-0).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Guingamp a effectué la mauvaise opération du week-end dans la lutte pour le maintien. Battu par l’OM, l’En Avant a vu ses deux adversaires directs s’imposer et joue une grande partie de son avenir à l’Allianz Riviera. Les hommes de Gourvennec savent qu'ils devront cette fois bien défendre face à une équipe qui prend très peu de buts, s'ils veulent prendre des points. Dans un match qui s'annonce fermé, le pari "Les 2 équipes ne marquent pas", qui est passé 4 fois sur les 5 derniers déplacements guingampais, semble être un bon choix (pour que le pari passe, il faut que l'une des deux équipes ne trouvent pas le chemin des filets u qu'il y ait 0-0).- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(153€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nice - Guingamp encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !