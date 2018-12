Pronostic Nice Guingamp : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de la Ligue

Nice doit concrétiser face à Guingamp !

Invaincue au cours des 8 derniers matchs, la bande à Patrick Vieira est sur une excellente dynamique. Les Niçois viennent de prendre 15 points sur 21 possibles, mais restent sur trois matchs nuls consécutifs (dont l'un obtenu face à l'En Avant en Armorique). Solides défensivement, les Aiglons souffrent d'un manque d'efficacité offensif. Mario Balotelli (0 but cette saison) est écarté et pourrait ne plus jamais porter le maillot niçois. Pour leur dernier match, les Azuréens ont fait valoir leur force mentale pour revenir dans le match face à l'AS Saint Etienne (1-1).

De son côté, Guingamp est dans une spirale négative, l'arrivée de Jocelyn Gourvennec sur le banc n'ayant rien changé. Les Bretons viennent de perdre deux duels importants, joués face à des équipes luttant pour la relégation : contre Dijon (2-1) et Amiens (2-1). Cette saison, les Guingampais ont remporté une seule rencontre, à Angers (1-0). L'En Avant présente le pire bilan de Ligue 1 en déplacement avec la plus mauvaise attaque et l'une des moins bonnes défenses (19). Pour ce match, nous voyons des Niçois solides ces dernières semaines s'imposer et continuer leur parcours en Coupe de la Ligue.