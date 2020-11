Pronostic Nice Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice enfonce Dijon

Huitième du championnat, Nice reçoit Dijon dans le cadre de la 12journée de Ligue 1. Les Aiglons, suite à leur déplacement en République tchèque, ont été touchés par une vague de Covid et ont vu leur dernier match contre l'OM être reporté. Pour leur dernière sortie en Ligue 1, les Niçois se sont logiquement inclinés à domicile face à Monaco (1-2). Ce revers a mis fin à une série de 5 matchs sans la moindre défaite en Ligue 1. Patrick Vieira dispose d'un effectif de qualité qui a été renforcé par les arrivées de Schneiderlin, Gouiri, Reine Adélaïde ou Lopes. En revanche, les Aiglons ont perdu leur âme, Dante, lourdement blessé à Angers. Depuis sa blessure, les Niçois rencontrent beaucoup plus de difficultés sur le plan défensif, comme on l'a vu lors de leurs 2 derniers matchs perdus en C3. De son côté, Dijon vit une nouvelle saison galère. Proche de la relégation lors de la saison 2018-2019, Dijon occupe la dernière place du classement. Après 11 journées, le club bourguignon n'a toujours pas remporté le moindre match et a seulement réussi à prendre des points lors de 4 nuls face à Montpellier, Rennes, Lorient et Metz. Suite aux mauvais résultats du club, Jobart a été remercié et a été remplacé par David Linares. Depuis son arrivée, le DFCO a montré quelques signes de progrès. Mais en déplacement, les Bourguignons n'ont pris qu'un seul point face à Metz. Dans l'obligation de réagit, Nice devrait s'imposer et enfoncer Dijon.