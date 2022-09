Pronostic Nice Cologne : analyse, cotes et pronos du match de Ligue Europa Conférence

Ca sent bon pour Cologne à Nice

En mai dernier, Nice a décroché sa qualification pour cette Conference League lors de la dernière journée de Ligue 1 en renversant le Stade de Reims grâce à un triplé de Delort. En ce début de saison, les Aiglons ont souffert lors des barrages en dominant difficilement le Maccabi Tel Aviv grâce à un but de Beka Beka dans les prolongations. Ce succès est venu égayer le début d'exercice bien morose du Gym. En effet, les hommes de Lucien Favre n’ont remporté qu’un seul match face à Lille (1-2) en championnat. Suite à ces mauvais résultats, l’OGC Nice se trouve en 16position avec le même nombre de points que le premier relégable. Le week-end dernier, Nice s’est incliné dans le derby face à Monaco (0-1) et confirme ses difficultés collectives. Au niveau de l’effectif, le club azuréen a pris un accent anglais avec les arrivées de Ramsey (blessé), Bryan, Barkley (pas qualifié pour la C4) mais aussi celle de Schmeichel, arrivé de Leicester. Dans les dernières heures du mercato, le Gym a effectué un échange Laborde – Gouiri avec Rennes.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Cologne a profité de l’excellente forme d’Anthony Modeste l’an passé (20 buts) pour terminer en 7position de la Bundesliga et accrocher cette place en Conference League. Contraint de passer par les barrages, le club allemand s’est défait du club hongrois de MOL Fehervar. Battu à domicile à l’aller (1-2), Cologne a renversé les hongrois au retour (0-3). En Bundesliga, les hommes de Baumgart sont toujours invaincus et ont pris 9 points sur les 15 possibles. Le week-end dernier, le FC Cologne a signé une très belle victoire sur la pelouse de Wolfsbourg (2-4) avec une superbe prestation de l’autrichien Kainz auteur d’un but et de deux passes décisives. Cet été, le club allemand a perdu Modeste, prépondérant l’an passé, mais peut s’appuyer sur son collectif pour décrocher des résultats. Cologne arrive en forme et en confiance dans le Sud de la France. Surfant sur cette dynamique et sur un collectif bien rodé, le club allemand devrait au moins accrocher un nul à l’Allianz Riviera face à des Niçois pas au mieux.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Nice Cologne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !