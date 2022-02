Pronostic Nice Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice poursuit sa série face à Clermont

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Nice - Clermont :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’OGC Nice vient de vivre une très bonne semaine, sur le terrain avec une qualification en quart de finale de la Coupe de France et en observateur lors de la défaite de Marseille à Lyon. En début de semaine, les Aiglons ont réalisé un exploit pour se qualifier pour le prochain tour de la Coupe de France. En effet, les hommes de Galtier ont une nouvelle fois su contenir le Paris Saint-Germain au Parc des Princes après les avoir déjà accroché en Ligue 1 (0-0=. Lors de la séance des tirs aux buts, le gardien Bulka (prêté par le PSG) a arrêté le tir du jeune Simons et propulsé son équipe en quart face à l’OM. Cette performance est à souligner car le club de la capitale avait été impressionnant dans son stade depuis le début de saison, toutes compétitions confondues. Ce résultat confirme la force de l’équipe niçoise, capable de faire le dos rond et de jouer les coups à fond. En pleine forme, la bande à Galtier a remporté ses 7 derniers matchs, dont 5 victoires en Ligue 1 face à Rennes (1-2), Lens (2-1), Brest (0-3), Nantes (2-1) et Metz (0-2). « Galette » est en train d’imposer sa rage de vaincre à cette équipe qui pourrait finir la saison en trombe avec son effectif de qualité, renforcé par les arrivées d’Amavi et de Brahimi.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Clermont Foot lutte pour rester dans l’élite. Après avoir obtenu une montée historique en Ligue 1, le club auvergnat réalise une saison correcte avec la 15place du championnat. Pas toujours régulier, le CFA réalise des coups comme il l’a fait lors de la dernière journée en dominant Rennes (2-1) au Gabriel-Montpied. Les Auvergnats ont montré un visage conquérant face à une formation qui joue les premiers rôles. Malgré de nombreuses absences, Clermont a su renverser le club breton avec un but du joueur niçois Da Cunha pour sa 1avec son nouveau club. Pour ce déplacement dans le Sud, Gastien sera privé de Da Cunha (non-autorisé à jouer) mais retrouve Bayo et Allevinah de retour de la CAN. En plus, du prêt de Lucas da Cunha, Clermont s’est attaché les services de Grejohn Kyei, passé par Reims. Pas au mieux loin de ses bases, le Clermont Foot devrait subir la loi d’une équipe niçoise auteure d'une grosse série. Avec un Dolberg un peu transparent sur les deux derniers matchs et un Delort devenu remplaçant et en manque de confiance, Gouiri (10 buts en L1) est l'actuelle plus grande arme offensive niçoise.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nice Clermont détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !