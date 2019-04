Pronostic Nice Caen : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Nice encore solide face à Caen !

de Ligue 1, Nice peut toujours rêver d'une place en Coupe d'Europe, ce qui serait formidable pour des Aiglons en pleine transition. A domicile, les Niçois ont remporté 5 de leurs 6 dernières rencontres, battant notamment Lyon et Montpellier. Collectionnant les 1-0 ou les 0-0 cette saison, lespossèdent la 3e meilleure défense de Ligue 1, mais également la pire attaque (à égalité avec Guingamp). Souvent handicapé par les absences devant cette saison, Patrick Vieira n'aura pas de pur 9 ce samedi (Ganago et Fadiga ont rejoints Maolida à l'infirmerie) mais pourra compter sur ses ailiers Saint-Maximin.

Bon dernier de Ligue 1, Caen pensait avoir retrouvé un nouveau souffle en s'imposant à Monaco (0-1) mais, depuis, les Normands ont perdu leurs 2 dernières rencontres, jouées à Nîmes (2-0) puis à la maison contre Angers la semaine dernière (0-1). Caen, qui n'a marqué qu'un seul but lors de leurs 4 dernières rencontres, possède la 3e pire attaque de Ligue 1 derrière donc Nice et Guingamp. De plus, le dynamiteur Fajr est suspendu tandis que l'attaquant Claudio Beauvue a été mis à l'écart jeudi. A domicile, Nice pourrait encore l'emporter sur un petit score (25 de leurs 32 matchs de L1 se sont finis avec moins de 3 buts cette saison).