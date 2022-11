Pronostic Nice Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice enchaîne face à Brest

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Auteur d'une entame de saison décevante, Nice semble retrouver un peu plus de régularité et de réussite lors des dernières semaines. En effet, la formation azuréenne reste sur 5 rencontres sans la moindre défaite, et ne s'est inclinée qu'une seule fois lors des 8 derniers matchs qu'elle a disputés. Ce bon passage lui a permis de se qualifier pour les 8de finale de la Conference League. En effet, en obtenant le nul dans la douleur face à Cologne (2-2) en milieu de semaine, Nice a pris la 1place de son groupe et s'est évité un match de barrage. Lors de cette rencontre, les Niçois ont mené par deux buts avant de craquer en seconde période et de se faire rejoindre par la formation allemande. Le jeune Bilal Brahimi s'est illustré lors de cette rencontre avec un bon à la clé et une prestation très intéressante. En Ligue 1, le Gym est allé s'imposer la semaine passée sur la pelouse de Lorient (1-2) qui réalise un très bon départ en championnat. Retrouvant de l'efficacité, Laborde a marqué sur les 2 derniers matchs. La bande à Lucien Favre doit maintenant se montrer efficace à domicile où elle a seulement remporté un match en championnat, face à Troyes (3-2) avec un but de Pépé (4 buts sur les 8 derniers matchs). Pour l'instant, Nice est en 10position avec 6 points d'avance sur la relégation et 8 de retard sur les places européennes. Pour affronter Brest, Favre ne pourra pas compter sur Delort, toujours blessé. Pépé et Laborde devraient de nouveau former le duo d'attaque.

En face, Brest vit un exercice compliqué puisque le club breton se retrouve à la 18place du classement avec 2 points de retard sur le premier non relégable. Cette mauvaise passe a poussé le club breton à se séparer de Michel der Zakarian. Pour le moment, Bruno Grougi assure l'intérim. Depuis sa prise de fonction, l'ancien milieu de terrain a connu une première douloureuse avec une lourde défaite à Nantes (4-1) mais a connu de meilleurs résultats lors des 2 dernières journées avec une victoire à Clermont (1-3) et un nul à domicile contre Reims (0-0). Ce dimanche, les Bretons veulent profiter de la fatigue des Niçois engagés en Conference League pour accrocher un résultat important dans l'optique du maintien. Mais en regain de forme depuis quelques semaines, Nice devrait être en mesure d'enchaîner après son succès obtenu à Lorient et son bon nul au courage à Cologne.