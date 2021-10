Pronostic Nice Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice enfonce Brest

Profitez de 120€ offert chez Betclic EN EXCLU dès la fin du match :

Avec le rachat du club par le puissant INEOS, Nice veut jouer les premiers rôles en Ligue 1. Pour sa 1saison en tant que propriétaire, le patron de la formation cycliste INEOS n'a pas été convaincu par les résultats de sa formation. Le président Rivère a décidé de réagir en réalisant un gros coup en attirant Christophe Galtier, très bon lors de ses passages à l'AS Saint-Etienne et sur le banc du LOSC, où il est devenu champion de France devant le PSG. Outre le coach lillois, Nice a recruté plusieurs joueurs lors du mercato estival avec notamment les arrivées de Todibo, Bard, Stengs, Rosario ou Kluivert. Bien parti dans le championnat, Nice a connu son premier faux-pas sur la pelouse de Lorient (1-0) en milieu de semaine dernière, au cours de laquelle l'ancien Lyonnais Gouiri s'était signalé en ratant un 2penalty, après celui face à Monaco. L'attaquant niçois s'est repris sur la pelouse de Geoffroy Guichard en inscrivant le 1er but de sa formation lors du succès face aux Verts (3-0) sur un coup-franc tiré de loin. L'excellent Dolberg est actuellement blessé, a été parfaitement suppléé par Andy Delort. L'attaquant danois a repris l'entraînement cette semaine.

Avec l'ASSE, le stade Brestois est la seule formation à ne pas avoir connu la victoire cette saison. Les Bretons se retrouvent donc logiquement dans la zone rouge avec 3 points de retard sur le premier non relégable. Entrainé par Michel der Zakarian, la formation bretonne avait lancé sa saison par deux nuls intéressants face à Lyon et Rennes. La suite fut plus compliquée avec notamment 4 défaites face à Paris, Strasbourg, Nantes et le week-end dernier contre Metz. De plus, les Brestois avaient été bien heureux de ramener un nul de Clermont (1-1) il y a 15 jours. Les rencontres disputées par le club breton se sont toutes finies avec des buts de chaque côté, mais Brest aura fort à faire face à la solide défense niçoise (3 buts encaissés seulement depuis le début de saison). Impressionnant et invaincu à domicile, l'OGC Nice devrait s'imposer face à des Brestois dans le dur.