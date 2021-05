Pronostic Nice Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice solide à domicile face à Brest

Après avoir connu un passage compliqué en fin d'année 2020, qui a poussé le club à se séparer de Patrick Vieira, l'OGC Nice finit finalement tranquillement la saison. Les Aiglons se montrent nettement plus consistants depuis la fin février et se retrouvent calés en milieu de tableau. Avec 12 points d'avance sur le 1relégable, Nice est assuré de se maintenir mais est distancé pour les places européennes. Le week-end dernier, les Aiglons sont tombés sur la pelouse du leader lillois (2-0). En difficulté en déplacement lors des dernières semaines, Nice est redevenu solide dans son Allianz Riviera où il reste sur trois succès face à Nîmes (2-1), Marseille (3-0) et Montpellier (3-1) pour un nul contre le stade de Reims (0-0). Le club niçois déplore des absences notables, celles des blessés longue durée, Jeff Reine-Adelaïde et Dante, mais va retrouver son meilleur buteur Gouiri.

De son côté, le Stade Brestois a fait un grand pas vers son maintien en s'imposant il y a 15 jours à Geoffroy-Guichard face à l'AS Saint-Etienne (1-2). Suite à ce succès, les Bretons se sont relâchés et ont été surclassés par le FC Nantes le week-end dernier (1-4). Les Brestois possèdent actuellement 6 points d'avance sur les Canaris, mais doivent encore affronter Montpellier et le PSG. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio seraient inspirés de prendre quelques points supplémentaires pour s'éviter une fin de saison stressante. Mais en dehors de cette victoire à Sainté, Brest a souvent galéré cette saison à l'extérieur (3 défaites avant le déplacement à Geoffroy-Guichard mais aussi une 18place seulement au classement des équipes à l'extérieur de L1). Avec l'envie de se rattraper de son non-match à Lille et de nouveau solide à domicile, Nice devrait s'imposer face à Brest.