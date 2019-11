Pronostic Nice Bordeaux : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Un match avec des buts entre Nice et Bordeaux

En ouverture de la 13journée de Ligue 1, l'OGC Nice affronte les Girondins de Bordeaux. Les Aiglons pointent à la 13place avec 16 points à 2 unités de leur adversaire du soir qui occupe, lui, la 6. Le succès obtenu face à Reims (2-0) lors de la journée précédente a mis fin à une terrible série de 6 matchs sans victoire pour Nice. Lors de ce succès, les hommes de Vieira ont su profiter de leur avantage numérique pour faire la différence. Le seul point noir de la soirée fut la blessure de l'important Christophe Hérelle. Compère de Dante en défense, le central niçois s'était signalé avec un but face à Reims, son deuxième de la saison. Si son indisponibilité venait à se confirmer, ce serait une absence préjudiciable pour les Azuréens. Lorsque Dante et/ou Hérelle sont absents, Nice n'affiche plus les mêmes garanties défensives.

De son côté, Bordeaux a connu une belle semaine avec des victoires sur Dijon (2-0) en Coupe de la Ligue et dans le derby de l'Atlantique face à Nantes (2-0). Ce succès a replacé les Bordelais dans la première partie de tableau à seulement 2 points des Canaris (deuxième de L1). Ennuyeux ces dernières saisons, le jeu des Girondins est cette année au contraire très plaisant. La patte Paulo Sousa se fait désormais ressentir. Contre Nantes, le Sud-Coréen Hwang s'est mis en évidence avec un but et une passe décisive. Ce match s'annonce ouvert entre une équipe niçoise relancée par son succès sur Reims et des Bordelais tournés vers l'offensive. Entre deux équipes qui marquent et encaissent plus d'1 but par match (17 buts marqués et 14 encaissés pour Bordeaux, 15 marqués et 18 encaissés pour Nice), nous voyons par conséquent une rencontre avec plus d'un but.