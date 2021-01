Pronostic Nice Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Nice et Bordeaux

La 20journée de Ligue 1 nous offre une opposition du ventre mou avec Nice contre Bordeaux. Ces deux formations partagent le fait qu'elles ont été reprises par des investisseurs étrangers, sans grande réussite pour le moment. L'OGCN a certes participé à l'Europa League mais a totalement manqué sa compétition. Le club s'était pourtant montré ambitieux cet été avec un recrutement de premier plan. Les Aiglons pointent à la 13place du général avec 9 points d'avance sur la relégation. Irréguliers, les partenaires de Gouiri sont sur une série de 4 matchs sans la moindre victoire. Le week-end passé, Nice a longtemps pensé tenir les 3 points mais a été rattrapé en fin de rencontre par Metz (1-1). Le club azuréen s'est fait prêter William Saliba par Arsenal pour compenser l'absence du capitaine Dante. L'ancien Stéphanois a été élu homme du match face à Metz mais la défense niçoise continue à galérer. De son côté, Bordeaux réalise une saison sans grand relief. Les Girondins possèdent 3 points de plus que leur adversaire du jour. La bande à Gasset n'est pas menacé par la relégation mais ne semble pas non plus avoir les épaules pour jouer l'Europe. Le technicien bordelais va profiter de cette accalmie pour peaufiner le jeu de son équipe, dépendante des coups de génie de Ben Arfa depuis son arrivée. Lors de la journée précédente, les Girondins se sont défaits d'une faible équipe lorientaise sur un doublé de Rémi Oudin (2-1). Solide à Metz lors de son dernier déplacement, Bordeaux vient récolter un résultat sur la Côte d'Azur. Cette opposition entre deux formations qui vont sans doute chercher la victoire pour se relancer pourrait nous offrir des buts de chaque côté comme lors de 3 des 4 derniers matchs niçois et 5 des 7 rencontres des Bordelais.