Pronostic Nice Angers : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Peu de but entre Nice et Angers !

Auteur d'un très bon départ en championnat avec 3 victoires en 4 matchs, l'OGC Nice souffre depuis et fait preuve d'inconstance. Au cours des 8 dernières journées, les Aiglons ont gagné une seule fois et cela à la maison face à une équipe de Reims qui a évolué quasiment toute la rencontre en infériorité numérique. L'OGCN avait l'opportunité d'enchaîner à domicile face à Bordeaux mais n'a pas été en mesure de faire mieux qu'un nul. Le week-end dernier, les hommes de Vieira se sont logiquement inclinés à Lyon (2-1). Les Azuréens sont 15, loin des attentes initiales du nouveau propriétaire, Jim Ratcliffe. Le club a effectué un recrutement intéressant avec Dolberg ou Ounas, mais les recrues estivales n'ont jamais toutes encore jouées en même temps. De son côté, Angers réalise au contraire un excellent début de saison et occupe une très belle troisième place. Les hommes de Stéphane Moulin ont su profiter de leur départ canon et de la faillite de certains gros pour s'installer sur le podium de la Ligue 1. Le club angevin doit également sa bonne tenue à ses performances à domicile où ils ont pris 19 de leurs 24 points (meilleure équipe de L1 à domicile). En déplacement, le SCO rencontre plus de difficultés et se repose surtout sur son bloc défensif pour accrocher quelques points (0 but marqué sur les 3 derniers déplacements du SCO. Entre une formation niçoise dans le doute et de solides Angevins, il pourrait y avoir peu de buts.