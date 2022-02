Pronostic Nice Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice se reprend face à Angers

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Nice - Angers chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il y a 10 jours, Nice s’est imposé de très belle manière face à l’Olympique de Marseille (4-1) en quart de finale de la Coupe de France et disputera les demi-finales face au Petit Poucet, Versailles. Cet excellent résultat ne doit pas faire oublier des récentes désillusions en championnat. En effet, le Gym s’est successivement incliné à domicile face à Clermont (0-1) qui lutte pour son maintien, et contre l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium (2-0). Ces revers mettent les hommes de Galtier sous pression puisque Marseille compte désormais 4 points d’avance tandis que Strasbourg est revenu à un seul point. Lors des dernières semaines, Justin Kluivert a certainement livré ses meilleures prestations sous les couleurs azuréennes et a rappelé tout son potentiel. Touché à Lyon et sorti par précaution, le meilleur buteur Gouiri (10 buts en Ligue 1) n'a été victime que d'une béquille et sera bien là. Mais face à Angers, il faudra sans doute regarder Andy Delort qui a inscrit 4 buts lors de ses 3 derniers matchs contre le SCO en Ligue 1, dont 2 lors du match aller (victoire niçoise 2-1). Connaissant l’exigence de Christophe Galtier dont les équipes perdent rarement deux fois de suite, Nice devrait hausser le ton pour la réception d’Angers dans l'optique de rester sur le podium.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le SCO n’est pas au mieux depuis plusieurs semaines avec 3 défaites de rang. Battu en match en retard par Saint Etienne (0-1), Angers a ensuite explosé au stade Vélodrome face à Marseille (5-2). Les hommes de Gérald Baticle avaient pourtant démarré pied au plancher en inscrivant 2 buts dans le premier quart d’heure. Les Angevins n’ont pas su contenir la révolte phocéenne. Le week-end dernier, le SCO s’est une nouvelle fois incliné à domicile face à Strasbourg (0-1). Cette mauvaise passe a fait glisser le club angevin en 13position avec seulement 8 points d’avance sur le premier relégable, Saint-Etienne. Une récurrence ces derniers années pour le SCO qui démarre souvent très bien, avant de lâcher. Avec le retour en forme des écuries de bas de tableau, Angers aurait intérêt à se reprendre rapidement pour ne pas se retrouver sous la menace de la relégation. 3de Ligue 1, Nice devrait s’imposer face à des Angevins pas au mieux.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuit- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nice Angers encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !