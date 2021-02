Pronostic Nice Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Angers va chercher un résultat à Nice

L'OGC Nice vit des heures difficiles, calé à la 14place de Ligue 1. Avec seulement 2 victoires lors des 13 dernières journées, les Aiglons ont un parcours de relégable. Battu le week-end dernier à domicile par des Stéphanois pas au mieux (0-1), Nice s'est incliné mercredi au Stade Louis II dans le derby face à Monaco (2-1). Pour sortir de cette mauvaise passe, le club niçois a recruté William Saliba et Todibo pour renforcer une défense orpheline de Dante. Lors de son match à Monaco, les Aiglons ont en plus perdu Jeff Reine-Adélaide, blessé. Les Azuréens n'ont pas oublié qu'ils avaient certainement signé leur meilleure prestation lors du match aller à Angers (0-3) mais que ce match a aussi été lé début de la fin pour eux, notamment avec la blessure de Dante.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le SCO fait partie des équipes calées dans le ventre mou du championnat et qui ne risquent plus grand-chose dans cette fin de championnat. Avec 34 points, les hommes de Stéphane Moulin ont besoin de quelques unités supplémentaires pour assurer définitivement leur maintien en Ligue 1. Depuis le départ de la saison, les Angevins se montrent cohérents, et se retrouvent logiquement en 8position. Victorieux de Nîmes (3-1) le week-end dernier, Angers est allé prendre un point sur la pelouse du Stade de Reims mercredi (0-0). Les partenaires de Mangani ont récolté plus de points en déplacement que dans leur stade. Battus seulement à 4 reprises loin de leurs bases, face à Monaco, Montpellier, le Paris Saint-Germain et Bordeaux, les Angevins semblent en mesure de ramener au moins un nul face à des Niçois à la peine.