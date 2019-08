Pronostic Nice Amiens : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Nice – Amiens : parole à la défense

L'OGC Nice a terminé le championnat en 7position mais a surtout connu beaucoup de changements en interne. En milieu de saison, le duo Fournier-Rivière a quitté le club pour a priori revenir très prochainement avec les nouveaux investisseurs britanniques. Cette procédure bloque le mercato du club, qui n'a encore acheté aucun joueur (si ce n'est le très jeune Kephren Thuram). La préparation des hommes de Vieira a par conséquent été très difficile avec notamment deux raclées reçues face à Burnley et Wolfsbourg. En attente de l'arrivée de joueurs, le coach des Aiglons devrait s'appuyer sur le point fort de sa formation : sa défense. Offensivement, avec le départ de Saint-Maximin et la blessure d'Atal, les solutions sont limitées chez les Niçois.

Amiens a lutté toute la saison pour se maintenir mais est finalement parvenu à son but sans avoir à jouer de barrage. L'excellent coach Christophe Pélissier, qui cartonne déjà avec Lorient, est parti et Luka Elsner a été intronisé. Le club, à l'image de Nice, a vu ses meilleurs éléments partir. Le dernier en date, le suédois Krafth qui a rejoint Newcastle, et qui a été remplacé par l'ancien Niçois Christophe Jallet. En attaque, le buteur Konaté est toujours là mais devrait être un peu seul car Mendoza a été récemment agressé en Colombie et ne sera pas du voyage et la recrue Kakuta ne sera pas qualifiée. Pour cette rencontre, nous voyons deux formations démunies offensivement nous offrir une rencontre pauvre en buts.