Pronostic Newcastle West Ham : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Un match ouvert entre Newcastle et West Ham

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis le début d’année 2020, Newcastle est sur une bonne dynamique qui lui a permis de quasiment se maintenir. Le club entraîné par Steve Bruce occupe en effet la 13place avec 15 points d’avance sur Aston Villa à 6 journées de la fin. Lesfinissent donc tranquillement cet exercice, et ça leur réussit plutôt bien puisqu’ils ont signé une très belle victoire au Vitality Stadium de Bournemouth (1-4) en milieu de semaine. La seule fausse note des dernières semaines fut l’élimination en quart de finale de la FA Cup par Manchester City (2-0). Un joueur brille du côté de Saint-James Park, l’ancien Niçois Allan Saint-Maximin, auteur de trois passes décisives à Bournemouth et d’excellentes sorties lors des journées précédentes. Le joueur formé à Saint-Etienne est un danger permanent et crée de nombreuses opportunités pour ses partenaires.chezjusqu’au 8 juillet seulement⇒ ⇒⇐ ⇐En face, West Ham est toujours engagé dans la lutte pour le maintien. Les Hammers ont réussi une excellente opération en milieu de semaine en dominant Chelsea (3-2) avec un but de l’Ukrainien Yarmolenko dans les arrêts de jeu sur une belle contre-attaque. La bonne trouvaille du mercato hivernal pour le club londonien, Thomas Soucek, s’est encore mis en valeur. L’ancien capitaine du Slavia Prague a signé un but et offert une passe décisive face aux Blues. En quête de points, West Ham devrait prendre des risques face à une équipe de Newcastle très efficace en contre. Cette rencontre s’annonce intéressante et devrait nous offrir comme à l’aller des buts de chaque côté (3-2 au Stade Olympique de Londres).- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Newcastle West Ham encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !