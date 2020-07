Pronostic Newcastle Tottenham : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Newcastle - Tottenham : des buts de chaque côté entre Magpies et Spurs

Newcastle fait partie de ce groupe d'équipe qui ne joue plus rien dans cette fin de saison. Les Magpies ont assuré leur maintien dans l'élite et sont distancés pour l'Europe. Les hommes de Steve Bruce ont effectué une reprise intéressante avec de bons résultats face à Sheffield (3-0), Bournemouth (1-4) ou le nul à domicile contre West Ham (2-2). Mais désormais maintenus, les Magpies se sont par contre inclinés lors des deux dernières journées face à une équipe de City supérieure (5-0) et sur le terrain d'une formation de Watford qui joue le maintien (2-1). Porté par un Saint-Maximin excellent lors de la 2e partie de saison, Newcastle se montre percutant offensivement.

Les Spurs de Tottenham se montrent inconstants. Les joueurs de Mourinho alternent des défaites inquiétantes (Sheffield, ou lors du nul à Bournemouth) et des prestations plus abouties. Ce week-end, les hommes d'Harry Kane avaient à cœur de s'imposer face à Arsenal dans le derby du Nord de Londres. Un but de Toby Alderweireld a offert la victoire aux Spurs dans les 10 dernières minutes au terme d'un match à buts (2-1). Tottenham a par ailleurs fait preuve de réaction dans ce derby, puisque Son avait déjà répondu à l'ouverture du score des Gunners. Entre une équipe de Newcastle à domicile et qui marque beaucoup et une formation de Tottenham en quête d'Europa League mais fébrile défensivement, on pourrait voir des buts de chaque côté.