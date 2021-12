Pronostic Newcastle Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United coule Newcastle

Avant-dernier de Premier League, Newcastle vit une saison très compliquée. Le changement d’entraîneur en cours de saison n’a pas eu l’effet escompté puisque lessont toujours calés dans la zone de relégation. Newcastle a certes décroché son 1succès sous les ordres d’Eddie Howe début décembre face à Burnley (1-0) mais le bilan général est trop faible. La saison passé, Callum Wilson et Allan St Maximin avaient permis aux Magpies de se maintenir. Pour ce nouvel exercice, les deux hommes sont toujours au rendez-vous mais le mercato d’hiver semble être la clé pour le club du Nord de l’Angleterre. En effet, avec l’arrivée de l’argent des Saoudiens, Newcastle pourrait recruter de nouveaux bons éléments pour se sortir de cette difficile situation. Récemment, les partenaires de Lascelles n’ont pas été épargnés par le calendrier puisqu’après avoir perdu contre Leicester (0-4), Liverpool (3-1) et Man City (0-4), ils défient Man United à St James Park.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Manchester United a également changé d’entraîneur en cours de saison puisque Ralph Rangnick a remplacé Ole Gunnar Solskjaer. Le technicien allemand a connu des premières victorieuses avec deux succès lors de ses 2 premières rencontres face à Crystal Palace (1-0) et Norwich (0-1). En revanche, les prestations fournies lors de ces rencontres furent loin d’être convaincantes. Cependant, le coach allemand semble savoir sur quelle voie se diriger au contraire d’un Solskjaer en manque d’idée directrice. Avec 2 matchs en retard par rapport à Arsenal, Man U compte 5 points de moins que les, qui occupent la 4place. Malgré leur irrégularité, lessont invaincus lors des 4 dernières journées de championnat. Toujours privé de Pogba, qui ne semble pas rentrer dans les plans de Rangnick, Manchester peut s’appuyer sur Cristiano Ronaldo (13 buts déjà toutes compétitions confondues cette saison) et Marcus Rashford sur le front de l’attaque. Les latéraux Alex Telles et Dalot ont profité du changement d’entraîneur pour glaner du temps de jeu et se faire remarquer. Supérieur à Newcastle, Man U devrait faire le job à St James Park pour ne pas laisser le Top 4 s’échapper.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Newcastle Manchester United détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !