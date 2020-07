Pronostic Newcastle Liverpool : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Liverpool sur une bonne note à Newcastle

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Newcastle - Liverpool :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Critiqué à son arrivée par les supporters des, Steve Bruce a réussi la mission qui lui a été confiée, à savoir le maintien. Sa formation compte 44 points après 37 journées. Lesont bien repris en Premier League avec des succès sur Sheffield et Bournemouth, pour des nuls contre Aston Villa et West Ham. Cette série a permis aux partenaires de Jonjo Shelvey d’assurer leur maintien. Depuis, les protégés de Bruce se sont relâchés comme en attestent les 4 dernières journées sans la moindre victoire (3 défaites et 1 nul). En milieu de semaine, lesont été accrochés à Brighton (0-0).chezjusqu’au 13 août seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Liverpool termine une seconde saison extraordinaire. Lesont remporté en moins d’un an, la Ligue des Champions, la Super Coupe d’Europe, la Coupe du Monde des Clubs et, cerise sur le gâteau, la Premier League. Liverpool attendait ce trophée depuis plus de 30 ans. Battus à l’Emirates par Arsenal, les hommes de Klopp se sont repris face à Chelsea au terme d’une rencontre spectaculaire (5-3). Le « scouser » Trent Alexander Arnold a ébloui ce match de tout son talent. Lesveulent terminer sur une bonne note cette extraordinaire saison et devraient s’imposer face à une formation de Newcastle, la tête ailleurs.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Newcastle Liverpool détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !