Pronostic Newcastle Liverpool : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Liverpool met la pression sur City à Newcastle !

Profitez de 100€ chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Newcastle - Liverpool :

Newcastle affronte Liverpool dans le cadre de la 37journée de Premier League. Ce match ne revêt aucun enjeu pour la fin de saison desqui ont validé leur maintien et sont distancés pour l’Europe. Cependant, les hommes de Benitez rêvent d’une victoire de prestige face à l'ancien club de leur coach. Les Magpies restent d’ailleurs sur trois matchs sans défaite (1 nul et 2 victoires) après une série de 2 revers consécutifs. Newcastle se souvient avoir battu City à Saint-James Park et espère en faire de même face auxchezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Liverpool joue ce match décisif dans la lutte pour le titre en plein milieu de sa double-confrontation contre le Barca. Les Reds ont pris un coup sur la tête avec la large défaite concédée au Camp Nou mercredi (3-0). S'ils ont livré une très bonne prestation, ils sont tombés sous les coups de génie de Léo Messi. La qualification est fort compromise et faire le plein sur les deux derniers matchs de championnat est nécessaire pour rêver au titre. De manière générale, Liverpool ne réussit pas spécialement à St James Park. Sur une série de 10 victoires consécutives avant sa défaite sur la pelouse du Barça et avant le possible retour de Firmino dans le 11 de départ, Liverpool pourrait faire le job dans une rencontre avec moins de 5 buts.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(148€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Newcastle Liverpool encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !