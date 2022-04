Pronostic Newcastle Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool enchaîne face à Newcastle

Avec 9 points de retard sur le 7West Ham à 4 journées de la fin, Newcastle ne devrait pas pouvoir jouer l'Europe. Mais remonté à la 9place de cette Premier League, lessont sauvés. Un moindre mal pour l'équipe du Nord de l'Angleterre qui a récemment été rachetée par de très riches investisseurs saoudiens. Newcastle a assuré son maintien grâce à sa série en cours de 4 victoires consécutives (Norwich, Leicester, Crystal Palace, Wolves), après 3 défaites consécutives (Tottenham, Everton et Chelsea).(Déposez 100€ et misez avec 300€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Liverpool est ultra impressionnant depuis le début d'année 2022. Vainqueur de la League Cup, et toujours en lice en FA Cup (qualifiés pour la finale) et C1 (un pied en finale après sa victoire 2-0 face à Villarreal mercredi), lespeuvent toujours remporter cette Premier League. A 1 point derrière Manchester City, Liverpool n'a pas le choix et doit remporter tout ses derniers matchs et espérer un faux-pas des. Victoire de 12 de ses 13 derniers matchs de Premier League, Liverpool pourrait enchaîner face à une équipe de Newcastle qui ne joue plus grand chose. Encore buteur mercredi face à Villarreal, Mané (buteur à 6 reprises sur les 7 derniers matchs) est en grande forme, tandis que Diogo Jota (déjà 15 buts en PL) pourrait être préféré à Luis Diaz samedi après avoir démarré sur le banc en milieu de semaine.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(420€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(429€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Newcastle Liverpool détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !