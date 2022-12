Pronostic Newcastle Leeds : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Newcastle enchaîne face à Leeds

Alors que Newcastle jouait le maintien l'an dernier, l'arrivée de riches investisseurs saoudiens a donné un coup de boost aux. Sans toutefois trop faire de folies sur le marché des transferts, le club du Nord de l'Angleterre a su remonter la pente la saison passée, avant de jouer les premiers rôles sur l'exercice actuel. 3de cette Premier League, Newcastle rêve de Ligue des Champions. Sa forme actuelle lui donne de l'espoir puisque les coéquipiers de Kieran Trippier ont gagné leurs 6 derniers matchs de championnat et viennent de se qualifier pour les 8de finale de la League Cup. Lors du Boxing Day, Newcastle s'est imposé facilement à Leicester (0-3) avec un nouveau but pour Almiron (8 buts) et le premier pour Wood qui a profité du forfait de dernière minute de Callum Wilson lundi.

En face, Leeds est 15de Premier League et joue le maintien. Avec seulement 2 points d'avance sur la zone de relégation, lessont en danger. Battu sur la pelouse de Tottenham (4-3) pour leur dernier match de championnat avant la Coupe du Monde et éliminé de League Cup par les Wolves, Leeds a logiquement cédé mercredi à domicile pour sa reprise en compétition officielle face à Manchester City et Haaland (1-3). A domicile et sur une dynamique excellente, Newcastle devrait pouvoir s'imposer face à une équipe de Leeds mal en point.