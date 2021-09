Pronostic Newcastle Leeds : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Leeds à la relance à Newcastle

En ouverture de la 5journée de Premier League, Newcastle reçoit Leeds ce vendredi. Cette rencontre est importante pour ces deux équipes qui connaissent une entame difficile. En effet, les Magpies occupent la 19place du classement avec un seul point au compteur et Leeds est 17. Newcastle a débuté par deux revers face à West Ham (4-2) et Aston Villa (2-0). Ensuite, Les hommes de Steve Bruce ont décroché leur seul point lors de la réception à St James Park face à Southampton (2-2) grâce au duo offensif composé de Callum Wilson et d’Allan Saint Maximin. Le week-end dernier, les Magpies ont chuté à Old Trafford pour le retour de Cristiano Ronaldo (4-1) avec les. Malgré la lourde défaite, Newcastle a tenu tête aux hommes d’Ole Gunnar Solskjaer pendant près de 60 minutes.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Leeds a été l’une des belles surprises de la saison dernière mais connaît donc également un départ compliqué. En revanche, lesn’ont pas été aidés par un calendrier difficile avec des affrontements face à Manchester United, Everton et Liverpool. Les hommes de Bielsa ont été lourdement battus par les Red Devils (5-1) et par les hommes de Klopp (3-0). En revanche, Leeds avait réussi par deux fois à revenir au score contre les Toffees pour accrocher un point (2-2) à Elland Road contre Everton. Ce scénario s’est reproduit au Turf Moor de Burnley, où Leeds s’est retrouvé mené avant de revenir logiquement grâce à Bamford (1-1). La semaine passée, les Peacocks ont été surclassés par Liverpool et ont perdu le défenseur Strujik sur expulsion. Avec son jeu tourné vers l’attaque, Leeds devrait accrocher au moins le point du nul à St James Park dans un match avec plus d’un but.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Newcastle Leeds encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !