Pronostic Newcastle Leeds : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Leeds se relance à Newcastle

Cette opposition entre Newcastle et Leeds met aux prises deux formations pas au meilleur de leur forme lors des dernières semaines. Les sont actuellement calés en fin de tableau, à la 16 place avec 7 points d'avance sur le premier relégable, Fulham. Le plus inquiétant pour le club du Nord de l'Angleterre est la spirale négative dans laquelle se trouve le club. En effet, Newcastle reste sur 10 matchs sans la moindre victoire, dont 8 défaites. Les hommes de Steve Bruce sont également éliminés des deux coupes nationales suite à leur élimination en Carabao Cup à Brentford et face à Arsenal en FA Cup. Lors des 6 dernières journées de championnat, les affichent un bilan de 5 défaites pour un nul, et surtout ils n'ont été en mesure d'inscrire qu'un seul but. Steve Bruce est sous pression depuis la défaite de son équipe sur le terrain de la lanterne rouge, Sheffield, qui n'avait pas remporté la moindre rencontre jusque-là. En match en retard de la 11 journée, Newcastle s'est incliné ce week-end à Villa Park face à Aston Villa (2-0). A l'instar des, Leeds n'est pas au mieux et reste sur 3 défaites, dont l'une en FA Cup face à Crawley qui évolue en 4 division. Pour leur dernier match en Premier League, les Peacocks se sont fait surprendre à domicile par Brighton (0-1). Cette mauvaise passe ne doit pas faire oublier la bonne première partie de saison de Leeds. Actuellement, le club du Nord de l'Angleterre compte 11 points d'avance sur le premier relégable. Le jeu prôné par Marcelo Bielsa est spectaculaire mais aussi très usant physiquement. Leeds, éliminé de FA Cup, a pu recharger les batteries lors de ce week-end sans match et préparer ce choc face à Newcastle. L'autre bonne nouvelle vient du retour de suspension de l'essentiel Kalvin Phillips, absent face à Brighton. A l'aller, Leeds avait surclassé Newcastle (5-2) et semble en mesure de se relancer à St James Park.