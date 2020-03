Pronostic Newcastle Jets Melbourne City : Analyse, prono et cotes du match australien de A-League

Les Français de Melbourne City prennent au moins 1 point chez les Newcastle Jets

de ce championnat d'Australie, Melbourne City est loin du leader, le Sydney FC, mais doit absolument garder cette deuxième place qualificative directement pour les demi-finales de Playoffs (1-0). Avec 4 points d'avance mais 2 matchs joués en plus que son premier poursuivant, le Brisbane Roar, l'équipe propriété de Manchester City ne peut se permettre de lâcher ce match. Entraîné par Erik Mombaerts, Melbourne City est en grande forme, ayant remporté 3 de ses 4 derniers matchs, pour 1 nul concédé à domicile face à des Wanderers en forme.

En face, les Newcastle Jets se classent 9 sur 11 équipes dans ce championnat d'Australie. Le club de l'attaquant irlandais passé par Sunderland, Roy O'Donovan, va mieux (1 seule défaite sur les 7 dernière journées) mais ils ont gagné leurs 3 matchs sur la période face à deux mal classés et une équipe de Perth qui met plus un pied devant l'autre. Pour leur dernier match, les Jets se sont logiquement inclinés chez le Brisbane Roar, autre équipe sur le podium (1-0). Avec une équipe supérieure sur le papier qui compte notamment l'ancien Dijonnais et Sochalien Florin Berenguer, et le Basque international Susaeta au milieu, le Melbourne City devrait au moins faire un match nul face à une équipe de Newcastle qu'elle a déjà battu deux fois cette saison (4-0 à l'extérieur et 2-0 à domicile).