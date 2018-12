Pronostic Newcastle Fulham : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Newcastle veut prendre de l’air sur la zone de relégation face à Fulham !

Après 10 journées de Premier League, Newcastle n'avait toujours pas gagné le moindre match, et affichait un bilan désastreux avec uniquement 3 nuls. Cependant, le mois de novembre a été salvateur pour les qui ont remporté leurs trois rencontres. Rafael Benítez a même été désigné « entraîneur du mois » . Depuis, les partenaires de l'attaquant vénézuélien Rondón ont perdu deux fois à domicile face à West Ham et Wolverhampton pour un nul à Everton. Lors de la précédente journée, Newcastle a réalisé une excellente opération à Huddersfield (1-0), adversaire direct pour le maintien. Les joueurs de Benítez sont conscients qu'une victoire face à la lanterne rouge Fulham leur permettrait de prendre un peu plus de marge sur la relégation. Newcastle a réussi à prendre des points lors de tous ses duels face aux formations luttant pour le maintien : Cardiff, Crystal Palace, Southampton, Burnley et Huddersfield. De son côté, Fulham connaît une première partie de saison galère. La formation de Claudio Ranieri pratique un football agréable, mais le manque d'efficacité dans les 2 surfaces est préjudiciable. Ce déplacement à Saint-James Park s'annonce extrêmement compliqué pour la plus mauvaise formation de Premier League à l'extérieur. En effet, les ont ramené seulement 1 point en 9 matchs (nul à Brighton) et possèdent la plus mauvaise défense en déplacement avec 24 buts encaissés (près de 3 buts par match). Pour cette rencontre, nous voyons les confirmer le succès obtenu à Huddersfield et s'imposer face à Fulham.