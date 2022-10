Pronostic Newcastle Everton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Newcastle reste solide face à Everton

Après avoir obtenu son maintien lors de la seconde partie de saison, Newcastle se montre bien plus solide dans cette entame de championnat. En effet, les Magpies sont positionnés à la 6place avec seulement 4 points de retard sur le Top 4 qualificatif pour la Ligue des Champions. Les hommes d'Eddie Howe se montrent très réguliers dans leurs prestations comme le prouvent leur bilan d'une seule défaite lors des 10 premières journées, à Anfield face à Liverpool (2-1) avec un but encaissé en fin de rencontre. Newcastle se distingue pour avoir signé de nombreux matchs nuls (6 en 10 journées) dont le dernier en date sur la pelouse de Manchester United (0-0) le week-end dernier. A Old Trafford, Joelinton a été proche d'offrir la victoire à ses coéquipiers mais a touché les montants à 2 reprises sur la même occasion alors que De Gea était battu. La formation du Nord de l'Angleterre déplore des absences importantes puisque le feu-follet Allan Saint-Maximin est sur la touche tout comme le buteur suédois Isak. En revanche, Bruno Guimaraes impressionne depuis qu'il est arrivé de Lyon.

En face, Everton a dû lutter toute la saison dernière pour obtenir son maintien. Cette saison, les Toffees cherchent de la constance dans leurs performances et ne veulent plus se faire peur. 14de Ligue 1, le club de la Mersyside compte seulement 2 points d'avance sur la relégation. Dans une Premier League très serrée puisque seulement 5 points séparent le 8du 18, Everton doit se méfier de ne pas glisser dangereusement vers la zone rouge. Les hommes de Lampard viennent de s'incliner lors des 2 dernières journées face à Manchester United (1-2) et contre Tottenham (2-0). La bonne nouvelle est venue du retour de Dominic Calvert-Lewin. L'international anglais pourrait avoir sa première titularisation à l'occasion de ce déplacement à Newcastle, à moins que Lampard ne maintienne sa confiance à Maupay (1 but en 5 matchs). Solide depuis le début de saison, Newcastle devrait faire le taf face à une formation d'Everton pas au mieux pour au moins accrocher le nul.