Pronostic Newcastle Everton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Newcastle – Everton avec des buts de chaque côté

Newcastle a profité du mercato hivernal pour investir sur plusieurs joueurs pour permettre au club de se maintenir. L'argent saoudien a permis au club de recruter les Chris Wood (Burnley), Kieran Trippier (Atletico), Dan Burn (Brighton), Matt Targett (Aston Villa) et Bruno Guimaraes (Lyon). Le secteur défensif a été fortement renforcé puisque ces 3 nouvelles têtes (Burn, Trippier et Targett) devraient être titularisées contre Everton. L'arrivée de Bruno Guimaraes devrait permettre aux d'avoir plus de liant entre la défense et l'attaque, où Allan Saint Maximin reste le joueur le plus décisif de cette équipe. Les protégés d'Eddie Howe restent sur une victoire importante à Leeds (0-1) sur une réalisation de Jonjo Shelvey. Actuellement, les Magpies occupent l'avant-dernière place du classement mais n'accusent qu'un seul point de retard sur le 17, Norwich, et 4 sur le 16 qui n'est autre qu'Everton. A l'instar de Newcastle, Everton s'est montré actif ces dernières semaines en dehors du terrain. Suite à la mauvaise série de résultats, Rafael Benitez a été licencié. Pour lui succéder, les dirigeants d'Everton ont choisi de nommer Franck Lampard. L'ancien coach des Blues a réalisé un mercato très intéressant en attirant le prometteur ukrainien Mykolenko qui devrait suppléer Digne, parti à Villa, et en relançant Donny van de Beek et Delle Alli en échec dans leurs clubs respectifs. Pour sa première sur le banc, « Super Franck » a connu une entrée heureuse avec une large victoire en FA Cup face à Brentford (4-1). Avec seulement 4 points d'avance sur la zone de relégation, Everton se doit de prendre des points pour ne pas se retrouver sous pression. Lors de ces passages à Derby County et Chelsea, Lampard demandait à ses équipes de produire un football offensif. Pour cette affiche importante dans l'optique du maintien, entre deux formations qui se sont relancés sur leur dernier match, on pourrait voir des buts de chaque côté comme lors de 8 des 9 derniers matchs d'Everton.