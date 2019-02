Pronostic Newcastle Burnley : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Burnley peut accrocher Newcastle !

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Newcastle - Burnley :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les, à la lutte pour le maintien depuis le début de saison, ont pris 4 points d’avance sur Southampton, 18et 1er relégable, grâce à leurs derniers résultats . Fulham et Huddersfield ont quasiment abandonné toutes chances de se maintenir et laissent 6 équipes lutter pour éviter le dernier strapontin. Lors des 10 dernières journées de Premier League, Newcastle n’a perdu que 4 rencontres : face à Liverpool (4-0), Manchester United (2-0), Chelsea (2-1) et Tottenham (1-0), soit 4 écuries du Top 6. Samedi, les hommes de Bénitez ont obtenu un succès précieux face à la lanterne rouge Huddersfield (2-0).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Lesaffrontent un concurrent direct au maintien, Burnley. Les hommes de Sean Dyche étaient au plus mal fin décembre mais sont depuis invaincus en Premier League (8 matchs). Cette bonne série a permis auxde prendre 6 points d’avance sur la zone rouge. Ce week-end, Burnley a réalisé une très belle prestation face aux Spurs de Tottenham avec un succès à la clé (2-1). En pleine forme et en grande confiance, Burnley est capable accrocher au moins un nul sur la pelouse de Newcastle.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Newcastle Burnley détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !