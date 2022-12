Pronostic Newcastle Bournemouth : Analyse, cotes et prono du match de League Cup

Newcastle prend son quart face à Bournemouth

Après plus d'un mois de Coupe du Monde, les clubs anglais retrouvent les terrains lors de la Carabao Cup avec une affiche entre Newcastle et Bournemouth qui évoluent tous deux en Premier League. Les Magpies réalisent une superbe saison puisqu'ils occupent la 3e place du classement avec seulement 2 points de retard sur Manchester City et 5 sur Arsenal. Avant le début du Mondial, Newcastle avait enchainé 5 victoires consécutives dont 2 succès importants face à Tottenham (1-2) et Chelsea (1-0). Les hommes d'Eddie Howe sont même invaincus depuis 11 rencontres et n'ont plus perdu depuis leur déplacement à Liverpool, qui est son seul revers de la saison toutes compétitions confondues. Pour arriver à ce 8e de finale de Carabao Cup, Newcastle s'est défait de Tranmere (1-2) et de Crystal Palace (0-0) lors de la séance de tirs aux buts. L'arrivée des propriétaires saoudiens à la tête du club a permis aux Magpies d'investir énormément pour recruter de nombreux joueurs sur cette dernière année, comme les Guimaraes, Isak, Pope, Burn, Botman, ou Trippier. L'attaquant suédois plus gros investissement du club est blessé et manquera donc ce match de coupe. Pour le remplacer, Eddie Howe devrait choisir entre le néo-zélandais Chris Wood ou Callum Wilson revenu de sélection. Titulaire lors de la victoire en amical le Rayo Vallecano (2-1), St Maximin pourrait retrouver une place dans le XI après plusieurs matchs sur le banc.

En face, Bournemouth a retrouvé l'élite cet été. Pour leur premier match de la saison, les Cherries s'étaient imposés contre Aston Villa (2-0). Malgré cette excellente entame, Bournemouth a ensuite connu un passage compliqué avec 3 lourdes défaites contre Manchester City (4-0), Arsenal (0-3) et surtout face à Liverpool (9-0). Ce dernier revers a condamné Scott Parker qui a été remercié par le club. Nommé temporairement, Gary O'Neil a réalisé un excellent travail en permettant aux Cherries de remonter à la 14e place avec 3 points d'avance sur la zone de relégation. Avant le Mondial, Bournemouth a connu un passage compliqué avec 4 revers de rang mais s'est repris en dominant Everton (3-0). Les Toffees réussissent plutôt bien aux Cherries puisque les partenaires de Solanke avaient obtenu leur ticket pour ces 8e de finale contre la bande à Lampard (4-1). Avant cela, Bournemouth avait pris le meilleur sur Norwich. Dans cette équipe, on retrouve notamment Solanke (3 buts et 3 passes décisives) mais aussi l'attaquant international gallois Moore, présent au Qatar. Pour ce 8e de finale disputé à St James Park, Newcastle devrait poursuivre sur son incroyable série pour décrocher sa place en quart de finale.