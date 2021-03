Pronostic Newcastle Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Aston Villa va chercher un résultat à Newcastle

Avec le retour en trombe de Fulham, les Newcastle, Brighton et Burnley doivent se reprendre pour ne pas glisser dans la zone rouge. Actuellement, lessont en 16position avec un seul point d'avance sur les, derniers relégables. Pas au mieux depuis la mi-décembre, les hommes de Steve Bruce pensaient s'être donnés de l'air en s'imposant à Everton (0-2) et à domicile face à Southampton (3-2) fin janvier et début février. Avec seulement 2 victoires et 4 nuls lors des 16 dernières journées de Premier League, Newcastle doit réagir rapidement pour ne pas se retrouver dans la zone rouge. Lesrestent sur deux matchs nuls consécutifs face à Wolverhampton (1-1) et ce week-end face à une formation de West Bromwich Albion relégable (0-0). Pour ce match, Steve Bruce était privé de 4 de ses meilleurs éléments puisqu'Almiron, Saint-Maximin, Schar et Wilson sont tous blessés, et ne devraient pas revenir pour la réception d'Aston Villa.

De son côté, l'entraîneur d'Aston Villa Dean Smith devrait pouvoir en revanche compter sur des retours importants puisque Jake Grealish devrait être du voyage, tout comme les excellents Cash et El Ghazi. En l'absence de leur capitaine, les Villans ont rencontré plus de difficultés avec une défaite à Sheffield (1-0) et un nul contre Wolverhampton ce week-end (0-0). Cependant, Aston Villa a manqué de réussite puisqu'Ollie Watkins a touché pour la 7fois de la saison un poteau lors d'une superbe frappe et qu'il a été imité par Konsa sur un corner. Néanmoins, lesne dérogent pas à leur philosophe de jeu et devraient être boostés par le retour de ces éléments importants. 9e du classement et pouvant toujours rêver d'une qualif européenne, Villa apparaît en mesure d'accrocher au moins un nul face à une formation de Newcastle en difficulté, dans une rencontre avec moins de 4 buts, comme lors des 6 derniers matchs du club de Birmingham.