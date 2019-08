Pronostic Newcastle Arsenal : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Retour sur investissement pour Arsenal à Newcastle !

La Premier League nous offre un grand classique ce dimanche après-midi avec l’opposition entre Newcastle et Arsenal à Saint James Park. Lesont connu du mouvement cet été, le plus notable est le départ de l'entraîneur Rafa Benitez, qui a laissé sa place sur le banc à Steve Bruce. Sur le terrain, les fans de Newcastle vont découvrir Joelinton arrivé d’Hoffenheim, et Allan Saint-Maximin de Nice, et vont retrouver Andy Carroll. En revanche, les importants espagnols Joselu et Perez sont partis.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Arsenal a été l'un des grands agitateurs du mercato. Lesont perdu Ramsey, Iwobi et Koscielny, mais ont investi beaucoup avec Nicolas Pépé, Kieran Tierney, Dani Ceballos et David Luiz. Arsenal possède un potentiel offensif de premier plan avec Özil (absent ce dimanche), Aubameyang, Lacazette, Ceballos, Pépé ou Mkhitaryan. Les fans se réjouissent de ce recrutement clinquant et espèrent débuter par une victoire à Newcastle. Au vu de la qualité de leur effectif, lesdevraient être en mesure d’aller chercher une victoire à Saint-James Park, comme la saison passée (1-2).- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Newcastle Arsenal encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !