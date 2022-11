Pronostic Napoli Empoli : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Napoli intraitable face à Empoli

Avec le départ cumulé des Insigne, Ruiz, Koulibaly, ou Mertens, les supporters napolitains s'inquiétaient de la compétitivité de leur formation pour ce nouvel exercice. Après 13 journées de Serie A et la phase de groupe de Ligue des Champions achevée, les tifosi du Napoli sont plus que rassurés. En effet, leur formation domine la Serie A avec 6 points d'avance sur leur premier poursuivant, le Milan AC champion en titre. Le week-end dernier, lesont frappé un grand coup en s'imposant sur la pelouse de l'Atalanta Bergame avec des réalisations d'Osimhen et Elmas (1-2). Le Nigérian avait été malheureux puisqu'il avait offert l'ouverture du score à la Dea suite à une main dans sa surface. Impressionnant, à l'image de toute son équipe, l'ancien lillois emplie les buts et domine le classement des buteurs avec 8 réalisations. Osimhen est particulièrement bien entouré avec les Lozano, Politano, Simeone ou Elmas, même si la révélation de la saison Kvaratskhelia (6 buts, 5 passes) est blessée. Spalletti n'hésite pas à faire des changements à chaque rencontre ce qui permet notamment à Ndombélé d'avoir du temps de jeu, lui qui était écarté à Londres. Le Français était titulaire à Anfield lors de la dernière journée de poule qui a vu le Napoli perdre pour la première fois de la saison. Néanmoins, cette défaite n'a pas eu de conséquence puisque le Napoli a fini 1de sa poule. En face, Empoli dispute un tout autre championnat, celui du maintien. Actuellement, la formation toscane se retrouve en 13position avec 8 points d'avance sur la première équipe relégable qui n'est autre que la Sampdoria. Lors de la dernière journée, Empoli a réussi une très bonne opération en s'imposant contre Sassuolo (1-0) sur un but de Baldanzi, après avoir perdu successivement face à l'Atalanta (0-2) et la Juve (4-0). A noter que Destro, ancien joueur de la Roma et du Milan, s'est blessé dès les premières minutes et manquera par conséquent ce match contre le Napoli. Une mauvaise nouvelle pour les Toscans qui n'ont marqué que 10 buts sur les 13 premiers matchs. En déplacement, Empoli souffre avec un seul succès obtenu à Bologne (0-1). Pour cette affiche, le Napoli inarrêtable depuis le début de saison devrait parfaitement négocier ce rendez-vous pour s'imposer tranquillement.