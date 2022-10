Pronostic Napoli Ajax : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Napoli sur son rythme de folie face à l’Ajax

Cet été, les supporters napolitains ont vu les Koulibaly, Mertens, Ruiz, ou Insigne quitter leur club. L'inquiétude a commencé à se répandre dans les rangs des Tifosi napolitains, puisque ces joueurs étaient des cadres. Le Napoli a cependant opéré à un recrutement judicieux avec les Raspadori, Kvaratskhelia, Kim ou Simeone. Le début de saison desa vite rassuré les observateurs puisque le Napoli s'est montré très impressionnant avec de belles prestations notamment sur le plan offensif. Sur cette lancée, le club italien connaît des débuts rêvés en Ligue des Champions avec 3 victoires en 3 matchs. Après avoir étrillé Liverpool (4-1), il s'est imposé à Ibrox Park face aux Rangers (0-3). Lors du match aller face à l'Ajax, le Napoli a réussi tout ce qu'il a entrepris et a explosé la formation batave devant son public (1-6). Pourtant privé d'Osimhen blessé, la bande à Spalletti peut compter sur des éléments très performants à l'image des Raspadori, Kvaratskhelia ou Anguissa auteurs d'un départ canon. Le Goérgien en est 6 buts cette saison. Dans son rôle de joker, Simeone est aussi très performant avec déjà 2 buts à son actif. Le week-end dernier, le Napoli a confirmé son excellente forme en prenant le meilleur sur le promu Cremonese (1-4) avec des réalisations de Simeone, Politano, Lozano et Olivera. En tête de la Serie A, le Napoli ne veut pas s'arrêter en bon chemin et veut s'imposer face à l'Ajax pour assurer sa place en 8e de finale de la Ligue des Champions.

En face, l'Ajax d'Amsterdam a connu comme le Napoli un mercato très agité avec le départ de nombreux éléments comme Antony, Mazraoui, Martinez, Gravenberch ou Haller mais aussi celui du coach Erik Ten Hag. Battu lors de la Super Coupe par le PSV Eindhoven, l'Ajax a ensuite trouvé son rythme de croisière en remportant les 6 premières journées d'Eredivisie. Battu par Liverpool dans le temps additionnel (2-1) en Ligue des Champions, le club néerlandais a connu un passage délicat avec pas moins de 4 rencontres sans le moindre succès dont la claque subie à l'aller face au Napoli (1-6). Le week-end passé, les partenaires de Daley Blind ont renoué avec le succès en disposant du modeste FC Volendam (2-4). Ce succès permet à l'Ajax de rester au contact de l'AZ Alkmaar qui domine le championnat. Pour affronter le Napoli, le club d'Amsterdam ne pourra pas compter sur son capitaine Tadic, suspendu. En revanche, le prometteur Kudus devrait être du voyage tout comme les habituels cadres Bassey, Bergwijn ou Klaassen. Impressionnant, le Napoli devrait de nouveau s'imposer face à l'Ajax et décrocher son ticket pour les 8de finale.