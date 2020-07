Pronostic Naples Udinese : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Le Napoli dispose de l’Udinese

Le Napoli termine la saison sur une bien meilleure note. En difficulté lors des 6 premiers mois, les Napolitains ont signé une deuxième phase nettement plus consistante. Les hommes de Gennaro Gattuso se sont notamment distingués en remportant la Coupe d'Italie face à la Juventus. De plus, le Napoli est sur une excellente dynamique et n'a connu la défaite qu'à une seule reprise lors des 14 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ce revers a été concédé à Bergame face à une Atalanta qui marche sur l'eau dans cette fin de saison. Cette semaine, les partenaires d'Insigne ont été accrochés par le Milan AC à domicile (2-2) et de nouveau à Bologne (1-1). Le Napoli veut retrouver les joies de la victoire face à l'Udinese. Le club frioulan compte 7 points d'avance sur le premier relégable, ce qui devrait lui permettre de conserver leur place dans l'élite. L'Udinese a signé des prestations intéressantes lors des 5 dernières journées avec un bilan de 2 victoires, 2 nuls et une défaite. En milieu de semaine, les partenaires du meneur de jeu argentin De Paul ont tenu tête à une Lazio malade (0-0) après avoir perdu face à une Sampdoria qui joue le maintien (3-1). Costaud depuis la reprise, le Napoli devrait s'imposer à domicile.