Pronostic Naples Udinese : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Naples confirme face à l’Udinese

Dans une Serie A où l'Inter est assuré de finir champion, ses 4 poursuivants se livrent une formidable lutte pour les 3 autres places qualificatives pour la Ligue des Champions. En effet, l'Atalanta, le Napoli, la Juventus et le Milan AC se tiennent dans un mouchoir de poche avec 3 points d'écart. Le week-end dernier, les Napolitains ont réalisé une très belle prestation sur le terrain du promu, La Spezia (1-4). Porté par un Victor Osimhen qui finit la saison en boulet de canon, le Napoli a livré un festival offensif. Le buteur nigérian a inscrit 10 buts en Serie A depuis le départ de cet exercice, dont 7 lors des 8 dernières journées. Le club napolitain finit bien la saison puisqu'il n'a perdu qu'une seule fois lors des 13 dernières journées, face à la Juventus. Déterminés à finir dans à l'une des 4 premières places, les partenaires d'Insigne vont tout mettre en œuvre pour se défaire de l'Udinese. De son côté, le club frioulan ne risque plus grand-chose avec ses 9 points d'avance sur la relégation à 3 journées de la fin. Battu à domicile par la Juventus (1-2), l'Udinese s'est contenté du nul ce week-end face à Bologne (1-1). Le maître à jouer de cette formation, l'argentin Rodrigo De Paul en a profité pour signer sa 9réalisation de la saison. Lors des 9 dernières journées, l'Udinese ne s'est imposé qu'à 2 reprises face à Crotone et Benevento, deux formations relégables. En quête d'une place dans le top 4, le Napoli devrait poursuivre sur son excellente dynamique (3 victoires et 1 nul sur les 4 dernières journées) et s'imposer tranquillement dans un match à buts face à l'Udinese qui ne joue plus rien.