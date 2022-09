Pronostic Naples Torino : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Naples sur sa lancée contre le Torino

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Habitué a réaliser d'excellents débuts de saison, le Napoli garde cette très bonne habitude sur cet exercice 2022-2023. Il a passé la trêve internationale en tête du classement de Serie A, ex-aequo avec l'Atalanta grâce à ses 5 victoires et 2 partages des points. Les Partenopei ont la possibilité ce samedi d'amorcer une 6eme victoire de suite toutes compétitions confondues. Ils ont notamment fait le plein de confiance pour leur début de campagne de Ligue des Champions en atomisant Liverpool (4-1) et les Rangers (0-3). En Serie A, l'équipe de Luciano Spalletti, emmenée par la surprise géorgienne Khvicha Kvaratskhelia (4 buts), a confirmé sa très grande forme juste avant la trêve en venant s'imposer chez le champion d'Italie, le Milan AC (1-2). Un début de saison qui peut faire rêver les supporters de Naples, rêvant du Scudetto depuis 1990.

Le Torino est plus ou moins dans ses standings habituels après les 7 premières journées de championnat. Ses premières sorties au mois d'août ont été satisfaisantes mais le doute s'est ensuite installé chez cette formation en septembre, avec 3 défaites en 4 matches. Sa mission du week-end sera d'éviter un 3revers consécutif après ceux concédés sur la plus petite des marges à Milan, contre l'Inter (1-0), et face à Sassuolo (1-0). Mis à mal lors de ses 2 derniers déplacements, le Toro prend place au 9rang du championnat à égalité de points avec son rival turinois, la Juventus, qui est empêtrée dans une crise flagrante. Malheureusement pour lui, sa forme du moment ne présage rien de bon pour ce déplacement périlleux au stade Diego Armando Maradona.