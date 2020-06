Pronostic Naples SPAL : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Naples sur sa lancée face à la SPAL

Déjà en grande forme avant l'interruption de la saison, Naples a été globalement boosté par l'arrivée à sa tête de Gennaro Gattuso à la place de Carlo Ancelotti. L'ancien chien fou du Milan AC est même allé cherché son premier trophée avec le club napolitain en quelques mois puisque Mertens et ses potes ont battu il y a 10 jours la Juventus aux tirs au but en finale de Coupe d'Italie. Le week-end dernier, pour la reprise de la Serie A, les Napolitains se sont imposés chez l'Hellas Vérone (0-2) qui restait pourtant sur 4 victoires à domicile. En face, la SPAL est lanterne rouge de Serie A après le bon résultat de Brescia hier face au Genoa. En grosses difficultés sur 2020, le club de Petagna a perdu 11 de ses 14 derniers matchs de championnat. La SPAL a en plus redémarré par une défaite à la maison (1-0) contre une équipe de Cagliari qui n'arrivait plus à gagner. Dans son stade San Paolo, Naples devrait pouvoir s'imposer face à cette équipe à sa portée.