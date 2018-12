Pronostic Naples SPAL : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

2

Naples reste invaincu au San Paolo face à la SPAL !

Le week-end dernier, les Napolitains ont réussi à décrocher la victoire à Cagliari dans les dernières minutes par Milik. Le Polonais a eu plus de réussite que lors de son face-à-face avec Alisson en Ligue des champions qui aurait permis à sa formation de se qualifier. Éliminé de la Ligue des champions, le Napoli va sans doute maintenant se focaliser sur le championnat. À domicile, les hommes d'Ancelotti réalisent un excellent parcours et sont toujours invaincus. Lors de leur dernière réception, les Napolitains ont étrillé Frosinone (4-0) et espèrent faire de même face à la SPAL. Le buteur polonais Milik est l'homme en forme du côté du Napoli et sera une nouvelle fois leur arme principale. La SPAL, qui a décroché une seule victoire lors des 12 derniers matchs (sur le terrain de la Roma) vit un moment compliqué en Serie A. Pourtant, les hommes de Leonardo Semplici avaient idéalement lancé leur saison avec deux victoires. En déplacement, la SPAL a affronté la Juventus, la Lazio et la Fiorentina, pour à chaque fois des défaites sèches avec plusieurs buts d'écart. Pour ce match, nous voyons le Napoli s'imposer à domicile avec au moins deux buts d'écart.